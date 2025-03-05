Любовь и деньги под угрозой, как ретроградная Венера в Овне изменит судьбы всех знаков Зодиака Юлия ЧелкановаРетроградная Венера — это астрономическое событие, которое вызывает волну эмоций и неопределенности, особенно в сферах любви и финансов.