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Адвокат допустил нахождение Гуцул под домашним арестом до марта 2026 года

Адвокат допустил нахождение Гуцул под домашним арестом до марта 2026 года

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Существует вероятность того, что глава Гагаузии Евгения Гуцул будет находиться под домашнем арестом до марта следующего года, сообщил ее адвокат Сергей Морару в беседе с "Известиями".

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