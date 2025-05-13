Адвокат допустил нахождение Гуцул под домашним арестом до марта 2026 года

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Существует вероятность того, что глава Гагаузии Евгения Гуцул будет находиться под домашнем арестом до марта следующего года, сообщил ее адвокат Сергей Морару в беседе с "Известиями".
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