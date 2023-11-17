Политолог Катков: США не отступятся от Тайваня

Глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал состоявшуюся в Сан-Франциско встречу президента США Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
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