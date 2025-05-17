Алькарас об ошибках Музетти в полуфинале Рима: «Я видел, что он очень нервничал. Иногда фактор домашних трибун играет против тебя»

– Вы моложе Музетти, но у вас больше опыта на топ-уровне. Считаете ли вы, что это причина его 28 невынужденных ошибок в первом сете? Удивлены ли вы, что Музетти только что назвал вас фаворитом «Ролан Гаррос», даже если вам придется играть с Синнером или кем-либо еще? – Ну, вообще-то он совсем не новичок.