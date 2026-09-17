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ИА Реалист

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OpenAI сообщила о шести случаях сбоя выравнивания ИИ

OpenAI сообщила о шести случаях сбоя выравнивания ИИ

САН-ФРАНЦИСКО (ИА Реалист). 16 сентября OpenAI опубликовала сообщение в блоге, в котором раскрыла шесть случаев «сбоя выравнивания», зафиксированных за последние шесть месяцев на этапах обучения или оценки её моделей, и одновременно представила новую систему отслеживания, расследования и раскрытия подобных инцидентов.

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