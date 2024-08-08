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Нижегородская правда

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С начала августа в России введён запрет экспорта бензина

С начала августа в России введён запрет экспорта бензина, который продлится вплоть до октября. Означает ли это, что в стране намечается дефицит бензина и как следствие – рост цен на него? Запрет на экспорт бензина вводится не в первый раз, аналогичные меры правительство применяло в прошлом году во время топливного кризиса осенью.

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