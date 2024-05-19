Украинский дрон атаковал микроавтобус с рабочими в селе Раденск Херсонской области, один погибший, 16 раненых

Сегодня утром в селе Раденск Алешкинского района Херсонской области украинские террористы направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на уборку клубники.
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