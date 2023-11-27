Как выбрать детскую зимнюю шапку

С наступлением зимы перед родителями встает вопрос выбора детской зимней шапки. Хочется, чтобы голова малыша была надежно укрыта от зимнего мороза, но в то же время не перегревала и не вынуждала ребенка потеть, ведь дети так любят активные игры зимой.
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