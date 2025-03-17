Украинские боевики шокированы повышением зарплаты полицейским

Украинские боевики были шокированы решением повышения зарплат полиции, о чем плачутся в пабликах. Так, в одном из украинских пропагандистских каналов было опубликовано обращение военнослужащего нацгвардии, два года проведшего на передовой.
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