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Голенков согласовал контракт с «Балтикой», но сомневается, что перейдет. «Ростов» хочет 350 млн рублей за форварда, калининградцы пытаются сбить цену (Sport Baza)

Нападающий « Ростова » Егор Голенков согласовал контракт с «Балтикой». По информации телеграм-канала Sport Baza, 27-летний футболист договорился с калининградцами еще в июне, однако клубы все еще продолжают переговоры.

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