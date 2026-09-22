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Кубанские курорты приняли более 13 миллионов отдыхающих: объем налогов вырос

Кубанские курорты приняли более 13 миллионов отдыхающих: объем налогов вырос

В обсуждении участвовали глава КСП региона Сергей Усенко, министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Василий Воробьев.

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