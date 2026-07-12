Как мы превратили домашние обязанности из поля боя в слаженную командную игру

Когда я оглядываюсь назад, мне становится немного смешно от того, с чего всё начиналось. Гора немытой посуды, сиротливо стоящая в раковине, и башня из неглаженого белья были не просто бытовыми неурядицами.
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