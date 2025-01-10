В Киеве 40 тысяч солдат ВСУ готовят пустить под нож: Карта специальной военной операции на Украине на 10 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине обострение боевых действий продолжает держать в напряжении всю Европу.