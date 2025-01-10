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В Киеве 40 тысяч солдат ВСУ готовят пустить под нож: Карта специальной военной операции на Украине на 10 января 2025 года и анализ событий в мире

В Киеве 40 тысяч солдат ВСУ готовят пустить под нож: Карта специальной военной операции на Украине на 10 января 2025 года и анализ событий в мире

В Киеве 40 тысяч солдат ВСУ готовят пустить под нож: Карта специальной военной операции на Украине на 10 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине обострение боевых действий продолжает держать в напряжении всю Европу.

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