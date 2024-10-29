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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Властимил Петржела: «Если «Зенит» не выиграет РПЛ, Семака могут уволить после сезона. У «Краснодара» очень хорошие шансы на чемпионство» 

После 13 туров петербургский клуб занимает в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Краснодара» на 3 очка. «В этом сезоне у «Зенита» не все получается.

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