Dooralei

385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Даяна
    В умственных способностях Чулпашки никто не сомневался, она готова была всех облизывать за деньги и не стеснялась сво...Журналист Михаил ...
  • Иван Иваныч Иванов
    женщинам, если не знаешь, что трындеть, молчи Дура! именно в таких ситуациях проявляется мозг-ум человека. задвинь св...Татьяна Лазарева ...
  • ludmila Cernega
    А что так......а раньше брезгливые рожи корчила!🤣Татьяна Лазарева ...

Кендалл Дженнер рассталась с баскетболистом Девином Букером после двух лет отношений

Кендалл Дженнер рассталась с баскетболистом Девином Букером после двух лет отношений

Американская модель Кендалл Дженнер прекратила отношения с баскетболистом Девином Букером. Фото: NINO / GC Images Звезда шоу «Семейство Кардашьян» и старшая сестра Кайли Дженнер Кендалл рассталась с баскетболистом «Финикс Санз» Девином Букером.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх