Кендалл Дженнер рассталась с баскетболистом Девином Букером после двух лет отношений

Американская модель Кендалл Дженнер прекратила отношения с баскетболистом Девином Букером. Фото: NINO / GC Images Звезда шоу «Семейство Кардашьян» и старшая сестра Кайли Дженнер Кендалл рассталась с баскетболистом «Финикс Санз» Девином Букером.