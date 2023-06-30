Врач Александра Емельяненко рассказал, какие проблемы с организмом испытывает боец

Врач Александра Емельяненко намерен ему запретить выступить в августе, как то планировалось раньше. Лечащий врач прославленного бойца ММА Александра Емельяненко Лом-Али Газгириев заявил, что намерен запретить своему пациенту биться в августе.
Врач Александра Емельяненко намерен ему запретить выступить в августе, как то планировалось раньше. Лечащий врач прославленного бойца ММА Александра Емельяненко Лом-Али Газгириев заявил, что намерен запретить своему пациенту биться в августе.
Свежие комментарии