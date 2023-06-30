ПЛЕЙМЕЙКЕР

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Александрович
    Много мнит он о себе, да и физические данные не впечатляют«Вашингтон» нацел...
  • Николай
    А сколько американцев, британцев отстранили  от соревнований на фоне ввода войск в Ирак??? Скольких американцев отстр...Томас Бах: Россия...
  • Алексей Сафронов
    Редчайший случай когда я полностью согласен с пасе!!!В ПАСЕ считают, ч...

Врач Александра Емельяненко рассказал, какие проблемы с организмом испытывает боец

Врач Александра Емельяненко рассказал, какие проблемы с организмом испытывает боец

Врач Александра Емельяненко намерен ему запретить выступить в августе, как то планировалось раньше. Лечащий врач прославленного бойца ММА Александра Емельяненко Лом-Али Газгириев заявил, что намерен запретить своему пациенту биться в августе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх