Сотням новосибирцев пересчитали плату за воду после аварии

Руководитель ресурсоснабжающей организации привлечен к административной ответственности за превышение допустимой продолжительность перерыва подачи воды, а сотрудник администрации рабочего поселка Маслянино – к дисциплинарной ответственности.
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