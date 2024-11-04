Business Insider: Украинская армия цепляется за самоубийственную тактику вопреки всякой логике

Константин Ольшанский 3 ноября 2024 г., 20:31 Британцы разгадали русскую «теорию победы» — и пришли в ужас от собственной беспомощности Российская «теория победы» заключается не в крупных прорывах, а в методичном уничтожении ВСУ, чтобы они лишились возможности контролировать линию фронта, пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на доклад Королевского института объединенных служб.
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