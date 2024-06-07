ЦИК России хочет отказаться от декларирования кандидатами их имущества и доходов

Накануне на совещании с представителями партий заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил о необходимости сформировать и представить законодателю предложения по отказу от декларирования кандидатами имущества и доходов, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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