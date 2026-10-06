Bild: люди массово собирают грибы на кладбищах в Германии

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов Кладбища в Германии превращаются в популярные места для сбора грибов. Об этом 5 октября сообщила газета Bild.
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