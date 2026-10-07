В Новосибирской области завоют сирены: проверка систем оповещения

Плановая проверка систем оповещения в Новосибирской области, первоначально назначенная на 7 октября, пройдёт в другую дату: на улицах запустят электросирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем!», а в теле- и радиоэфире появится соответствующее сообщение.