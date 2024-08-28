Алаудинов заявил о нанесении украинским силам серьезного поражения в Курской области

В Курской области украинским силам нанесено серьезное поражение, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов.
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