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Алаудинов заявил о нанесении украинским силам серьезного поражения в Курской области

Алаудинов заявил о нанесении украинским силам серьезного поражения в Курской области

В Курской области украинским силам нанесено серьезное поражение, заявил командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов.

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