Бойцы ВС РФ отомстили за уничтожение памятников Пушкину в Харькове

МОСКВА, 6 июня, ФедералПресс. В День русского языка российские военнослужащие 9-го минометного полка нанесли удар по позициям ВСУ в ответ на уничтожение памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Харькове.
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