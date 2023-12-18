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«Поразительный промах»: обозреватель Fox News — об участии Байдена в «наглой выходке» сына

«Поразительный промах»: обозреватель Fox News — об участии Байдена в «наглой выходке» сына

В Белом доме признали, что Джо Байден заранее знал о решении своего сына Хантера, который на этой неделе отказался по запросу конгресса давать показания в частном порядке, настояв на том, что будет отвечать на вопросы конгрессменов только публично, передаёт Fox News.

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