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Пенсионер из Белгорода отреагировал на упоминание его Путиным на «Валдае»

Пенсионер из Белгорода отреагировал на упоминание его Путиным на «Валдае»

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, в одночасье ставший знаменитостью после того, как его упомянул в ходе выступления на заседания клуба «Валдай» президент России Владимир Путин, рассказал, что ему приятно внимание со стороны главы государства.

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