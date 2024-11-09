Пенсионер из Белгорода отреагировал на упоминание его Путиным на «Валдае»

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, в одночасье ставший знаменитостью после того, как его упомянул в ходе выступления на заседания клуба «Валдай» президент России Владимир Путин, рассказал, что ему приятно внимание со стороны главы государства.