В Госдуме обсудили перевод школьников за буллинг в спецучреждения

Политика как она есть

В Госдуме в ходе работы над законопроектом о профилактике травли среди детей обсуждается возможность перевода детей в спецучреждения или на домашнюю форму обучения за буллинг, заявил глава думского комитета по молодёжной политике, руководитель платформы «Добро.