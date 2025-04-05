В Госдуме обсудили перевод школьников за буллинг в спецучреждения

В Госдуме в ходе работы над законопроектом о профилактике травли среди детей обсуждается возможность перевода детей в спецучреждения или на домашнюю форму обучения за буллинг, заявил глава думского комитета по молодёжной политике, руководитель платформы «Добро.
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