Депутат Устинова: США намеренно затянули обучение пилотов ВСУ работе с F-16

США по политическим мотивам затянули обучение украинских пилотов работе с истребителями F-16. Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова в интервью The Times назвала оправдания Пентагона смехотворными.
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