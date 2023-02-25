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Bloomberg: Госсекретарь США отправится в Среднюю Азию и Индию, где хочет повлиять на позицию в отношении России

Bloomberg: Госсекретарь США отправится в Среднюю Азию и Индию, где хочет повлиять на позицию в отношении России

На следующей неделе госсекретарь Энтони Блинкен отправится "в сферу влияния России", пытаясь приблизить некоторых традиционных партнеров Москвы к позиции США в отношении украинского конфликта, пишет американское издание Bloomberg.

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