Bloomberg: Госсекретарь США отправится в Среднюю Азию и Индию, где хочет повлиять на позицию в отношении России

На следующей неделе госсекретарь Энтони Блинкен отправится "в сферу влияния России", пытаясь приблизить некоторых традиционных партнеров Москвы к позиции США в отношении украинского конфликта, пишет американское издание Bloomberg.
Популярные статьи
- Ракетами «Калибр» поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотной авиации ВСУ в районе Хмельницкого - Минобороны
- Губернатор Флориды назвал Россию «показавшей себя как третьесортная военная держава»
- Польские активисты сорвали в Варшаве встречу с восхваляющей бандеровцев украинской писательницей Забужко
Свежие комментарии