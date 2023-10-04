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В правительстве прокомментировали ситуацию с ростом цен на топливо

В правительстве прокомментировали ситуацию с ростом цен на топливо

Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал ситуацию с ростом цен на топливо. По его словам, основной задачей правительства является обеспечение роста цен на топливо в течение года не выше уровня инфляции, сообщает PRIMPRESS.

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