В правительстве прокомментировали ситуацию с ростом цен на топливо

Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал ситуацию с ростом цен на топливо. По его словам, основной задачей правительства является обеспечение роста цен на топливо в течение года не выше уровня инфляции, сообщает PRIMPRESS.
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