Не нюд, а «дорогой цвет»: 5 помад, которые определяют сезон лето–осень 2026

Если свести воедино последние beauty-съёмки и подборки редакторов ведущих мировых глянцевых изданий, то становится очевидно: сезон лето–осень 2026 окончательно уходит от стерильного нюда и возвращает помаде статус акцентного аксессуара.
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