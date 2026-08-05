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Не нюд, а «дорогой цвет»: 5 помад, которые определяют сезон лето–осень 2026

Не нюд, а «дорогой цвет»: 5 помад, которые определяют сезон лето–осень 2026

Если свести воедино последние beauty-съёмки и подборки редакторов ведущих мировых глянцевых изданий, то становится очевидно: сезон лето–осень 2026 окончательно уходит от стерильного нюда и возвращает помаде статус акцентного аксессуара.

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