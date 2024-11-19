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Россияне планируют дарить на Новый год близким электронику и косметику

Россияне планируют дарить на Новый год близким электронику и косметику

Самые популярные категории подарков на Новый год — электроника, косметика и подарочные сертификаты. 69% обязательно воспользуются скидкой на подарок, если она будет, а 40% всегда ждут Черную пятницу, чтобы забронировать путешествие.

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