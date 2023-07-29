Президент России Владимир Путин отказался беседовать с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом по вопросу возобновления зерновой сделки, несмотря на то, что последний настоятельно об этом просил.
В Турции сообщили, что Путин отказал Эрдогану в переговорах по зерновой сделке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Предавший неоднократно турок....О чем с ним можно вообще говорить??
Ответить
2 час.
Александр Чумак
Президент России В.В.Путин с подлыми предателями, как турецкий Эрдоган, ни за один стол "мнимых переговоров зерновых" больше не сядет вообще!. ОН НАСТОЯЩИЙ РОССИЙСКИЙ МУЖИК, а не "подстилка турецкая"?!!!.👍❤️😎👏👌😀🤠🤔🙄😎.
Ответить
1 час.
Геннадий Кресов
А что он на что то надеялся Пердоган?
Ответить
50 мин.
Свежие комментарии