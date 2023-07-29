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В Турции сообщили, что Путин отказал Эрдогану в переговорах по зерновой сделке

В Турции сообщили, что Путин отказал Эрдогану в переговорах по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин отказался беседовать с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом по вопросу возобновления зерновой сделки, несмотря на то, что последний настоятельно об этом просил.

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Комментарии
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Samarium
Предавший неоднократно турок....О чем с ним можно вообще говорить??
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2 час.
Александр Чумак
Президент России В.В.Путин с подлыми предателями, как турецкий Эрдоган, ни за один стол &quot;мнимых переговоров зерновых&quot; больше не сядет вообще!. ОН НАСТОЯЩИЙ РОССИЙСКИЙ МУЖИК, а не &quot;подстилка турецкая&quot;?!!!.👍❤️😎👏👌😀🤠🤔🙄😎.
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1 час.
Геннадий Кресов
А что он на что то надеялся Пердоган?
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50 мин.

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