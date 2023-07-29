В Турции сообщили, что Путин отказал Эрдогану в переговорах по зерновой сделке

Александр Чумак

Президент России В.В.Путин с подлыми предателями, как турецкий Эрдоган, ни за один стол "мнимых переговоров зерновых" больше не сядет вообще!. ОН НАСТОЯЩИЙ РОССИЙСКИЙ МУЖИК, а не "подстилка турецкая"?!!!.👍❤️😎👏👌😀🤠🤔🙄😎.