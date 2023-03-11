«Авангард» будет иметь преимущество своей площадки во 2-м раунде плей-офф после вылета «Салавата»

«Авангард» будет иметь преимущество своей площадки во 2-м раунде плей-офф. «Салават», занявший 2-е место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, вылетел в первом раунде, уступив «Адмиралу» (2-4).
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