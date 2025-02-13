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Царьград

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Путин и Трамп: Переговоры о мире и встречах на высшем уровне

Путин и Трамп: Переговоры о мире и встречах на высшем уровне

Диалог между Путиным и Трампом напоминает начало переговоров по Украине, заявил генсек НАТО. Президенты обсудили возможность встречи и дальнейшего взаимодействия.

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