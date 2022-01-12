Приангарье в огне: за 12 дней нового года погибли 13 человек

В Иркутской области новый год начался с большого количества бытовых пожаров. Всего по состоянию на 12 января, как сообщает пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ, зарегистрировано уже 192 пожара, погибли 13 человек, девять человек получили травмы.