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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Рецепт борща с капустой подробная инструкция

Простой рецепт борща с капустой.   Ингредиенты: — 500 г свеклы — 200 г картофеля — 150 г моркови — 1 большая луковица — 2 зубчика чеснока — 400 г капусты — 2 столовые ложки томатной пасты — 1 лавровый лист — Соль и перец по вкусу — 1 л говяжьего бульона (или воды) — […] The post Рецепт борща с ….

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