Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

☝️☝️☝️ А вы знаете, что мымрами на Руси называли угрюмых домоседов? В словаре Даля слово "мымрить" означает "сидеть дома безвылазно".
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☝️☝️☝️ А вы знаете, что мымрами на Руси называли угрюмых домоседов? В словаре Даля слово "мымрить" означает "сидеть дома безвылазно".