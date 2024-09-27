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Наркотики вызывают обратимую потерю памяти из-за дисфункции мозга

Наркотики вызывают обратимую потерю памяти из-за дисфункции мозга

Метамфетамин и PCP: Влияние на память и когнитивные функции Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование, которое выявило механизм в мозге, объясняющий, как некоторые наркотики, такие как метамфетамин и фенциклидин (PCP), могут вызывать когнитивные нарушения и проблемы с памятью.

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