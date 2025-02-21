Маск вступил в спор с датским астронавтом из-за застрявших на МКС американцев

Миллиардер, основатель компании SpaceX и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск вступил в спор с датским астронавтом Андреасом Могенсеном из-за застрявших на МКС американцев Барри Уилмора и Суниты Уильямс и в ходе ссоры назвал датчанина идиотом.
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