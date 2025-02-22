Почему спекуляции на криптовалютном рынке замедляются из-за падения открытого интереса?

В криптовалютном фьючерсном секторе наблюдается заметное снижение открытого интереса: за последний месяц биткоин потерял 11,1%, эфир — 23,8%, а Солана снизилась на 6,2%, что отражает общее охлаждение рынка на фоне продолжающихся регулятивных неопределенностей.
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