Леброн Джеймс: «Джей Джей Редик – отличный тренер на долгие годы, который точно будет развиваться и дальше»

Команда вышла в плей-офф с 3-го места, но уступила «Миннесоте» в 1-м раунде (1-4). «Когда происходит такое крупное приобретение в середине сезона, это тяжело для всех, для меня, Остина Ривза и остальных парней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии