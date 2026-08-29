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Газета.ру

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МЧС: три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Ростовской области

МЧС: три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Ростовской области

В Ростовской области произошло столкновение автобуса, легкового и грузового автомобилей, в результате которого погибли три человека.

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