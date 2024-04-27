Подачу заявок от кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлили до 8 мая

Желание участвовать в процедуре изъявили более 18 тысяч человек Решением Президиума Генсовета «Единой России» и по обращениям региональных отделений партии продлевается срок подачи заявок для участия в предварительном голосовании до 8 мая.
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