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О словах директора Пушкинского музея Лихачевой про Сталина

О словах директора Пушкинского музея Лихачевой про Сталина

Нина Останина о словах директора Пушкинского музея Лихачевой про Сталина В 2023 году Министерство культуры решило, что государственный музей изобразительных искусств имени А.

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Комментарии
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валентина пожиленко
Стремительное возрождение СССР под управлением Сталина иностранцы в свое время называли &quot;сталинским экономическим чудом&quot;. С 1947 года и вплоть до смерти Сталина ежегодно происходило снижение цен на товары первой необходимости в 1,5 - 2 раза. И при этом повышалась зарплата. Сталин хотел установить в СССР  пятичасовой рабочий день, считая, что это сделает советских граждан более счастливыми людьми. Однако реализовать свою идею на практике он не успел. С приходом к власти С. Хрущева началось разделение общества на управленческую структуру и  трудящихся, при Брежневе этот  процесс продолжался и углублялся, а Путин завел Россию в такой &quot;звериный капитализм&quot;. когда трудящимся уже жить-то некогда, а  нужно успеть заработать на хлеб в то время, как управленческая  структура стремительно богатеет. Путин действует  в интересах этой структуры и олигархов а улучшение жизни трудящихся его  мало интересует.
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3 час.
вп
валентина пожиленко
Музей - это учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов - памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью, а посему директору Пушкинского музея Лихачевой нужно более   ответственно относится к выдающейся личности - руководителю страны  И.В. Сталину, а не популизировать свои личные взгляды и мнение в массы.
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2 час.
Валерий Ворожищев
Ну кто-то это отвратное чудище поставило в качестве директора музея А..С. Пушкина? Взгляните в это особь внимательно? Это что? Лицо нашей культуры?
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1 час.

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