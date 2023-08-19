Нина Останина о словах директора Пушкинского музея Лихачевой про Сталина В 2023 году Министерство культуры решило, что государственный музей изобразительных искусств имени А.
О словах директора Пушкинского музея Лихачевой про Сталина
Комментарии
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валентина пожиленко
Стремительное возрождение СССР под управлением Сталина иностранцы в свое время называли "сталинским экономическим чудом". С 1947 года и вплоть до смерти Сталина ежегодно происходило снижение цен на товары первой необходимости в 1,5 - 2 раза. И при этом повышалась зарплата. Сталин хотел установить в СССР пятичасовой рабочий день, считая, что это сделает советских граждан более счастливыми людьми. Однако реализовать свою идею на практике он не успел. С приходом к власти С. Хрущева началось разделение общества на управленческую структуру и трудящихся, при Брежневе этот процесс продолжался и углублялся, а Путин завел Россию в такой "звериный капитализм". когда трудящимся уже жить-то некогда, а нужно успеть заработать на хлеб в то время, как управленческая структура стремительно богатеет. Путин действует в интересах этой структуры и олигархов а улучшение жизни трудящихся его мало интересует.
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3 час.
вп
валентина пожиленко
Музей - это учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов - памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью, а посему директору Пушкинского музея Лихачевой нужно более ответственно относится к выдающейся личности - руководителю страны И.В. Сталину, а не популизировать свои личные взгляды и мнение в массы.
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2 час.
Валерий Ворожищев
Ну кто-то это отвратное чудище поставило в качестве директора музея А..С. Пушкина? Взгляните в это особь внимательно? Это что? Лицо нашей культуры?
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1 час.
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