О словах директора Пушкинского музея Лихачевой про Сталина

валентина пожиленко

Стремительное возрождение СССР под управлением Сталина иностранцы в свое время называли "сталинским экономическим чудом". С 1947 года и вплоть до смерти Сталина ежегодно происходило снижение цен на товары первой необходимости в 1,5 - 2 раза. И при этом повышалась зарплата. Сталин хотел установить в СССР пятичасовой рабочий день, считая, что это сделает советских граждан более счастливыми людьми. Однако реализовать свою идею на практике он не успел. С приходом к власти С. Хрущева началось разделение общества на управленческую структуру и трудящихся, при Брежневе этот процесс продолжался и углублялся, а Путин завел Россию в такой "звериный капитализм". когда трудящимся уже жить-то некогда, а нужно успеть заработать на хлеб в то время, как управленческая структура стремительно богатеет. Путин действует в интересах этой структуры и олигархов а улучшение жизни трудящихся его мало интересует.