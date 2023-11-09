«Профессор Молчанов» вышел в Белое море для гидрологической съёмки

Океанологи и гидрохимики Северного УГМС проводят на научно-исследовательском судне мониторинговые работы В Белом море они будут измерять температуры воды, показатели солености и кислотности, а также количество растворенного в воде кислорода.
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