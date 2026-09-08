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Тарасов заявил о желании играть в Медиалиге: «Во мне еще не умер футболист, жду предложений!»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поделился с «СЭ» впечатлениями от товарищеского матча между медиафутбольными сборными Таджикистана и России, а также заявил, что хочет выступать в Медиалиге.

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