Полиция задержала юного курьера за просьбу к пенсионеру сбросить деньги из окна

Вместе с ним в петербургский отдел полиции доставили 50-летнего сообщника. Правоохранительные органы задержали 19-летнего курьера мошенников, который попросил пенсионера сбросить деньги из окна квартиры по улице Орджоникидзе в Московском районе Петербурга.