Полиция задержала юного курьера за просьбу к пенсионеру сбросить деньги из окна

Вместе с ним в петербургский отдел полиции доставили 50-летнего сообщника. Правоохранительные органы задержали 19-летнего курьера мошенников, который попросил пенсионера сбросить деньги из окна квартиры по улице Орджоникидзе в Московском районе Петербурга.
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