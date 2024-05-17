Борис Титов представил очередной рейтинг продуктивности инвестиционного взаимодействия регионов России с Китаем

Об этом председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил в ходе IV Российско-Китайского форума межрегионального развития, который проходит в Харбине.
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