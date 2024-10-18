Художественные руководители театров обсудили стратегию развития в Крыму

В Крыму завершилась программа Академии Сергея Безрукова "Художественные руководители театров будущего", в которой приняли участие 40 художественных руководителей и главных режиссеров театров со всего мира.
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