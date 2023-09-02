И снова криминальная история, в которой фигурирует "незаменимый специалист" – педофил

Теперь прогремела Самара, где мигрант домогался несовершеннолетнюю девочку прямо в маршрутке. Вот, как описала ситуацию сама девушка: "В 41 автобусе человек нерусской национальности трогал меня несовершеннолетнюю, сначала мои ноги, а потом схватил за грудь.