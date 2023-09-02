СССР-Россия

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    Где логика? Если в маршрутке не кому было дать в морду этой твари, значит в огромной России мужиков не осталось? Гени...И снова криминаль...
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И снова криминальная история, в которой фигурирует "незаменимый специалист" – педофил

И снова криминальная история, в которой фигурирует "незаменимый специалист" – педофил

Теперь прогремела Самара, где мигрант домогался несовершеннолетнюю девочку прямо в маршрутке. Вот, как описала ситуацию сама девушка: "В 41 автобусе человек нерусской национальности трогал меня несовершеннолетнюю, сначала мои ноги, а потом схватил за грудь.

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Комментарии
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Сергей
Нормальные мужики на войне........
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4 час.
Анатолий Витушкин
Безразличие людей шокирует. Такое их поведение рано или поздно обернется бумерангом.
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43 мин.
В В
Где логика? Если в маршрутке не кому было дать в морду этой твари, значит в огромной России мужиков не осталось? Гениально!
Ответить
26 мин.

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