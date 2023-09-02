И снова криминальная история, в которой фигурирует "незаменимый специалист" – педофил
Теперь прогремела Самара, где мигрант домогался несовершеннолетнюю девочку прямо в маршрутке.
Вот, как описала ситуацию сама девушка: "В 41 автобусе человек нерусской национальности трогал меня несовершеннолетнюю, сначала мои ноги, а потом схватил за грудь.
Комментарии
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Нормальные мужики на войне........
Безразличие людей шокирует. Такое их поведение рано или поздно обернется бумерангом.
Где логика? Если в маршрутке не кому было дать в морду этой твари, значит в огромной России мужиков не осталось? Гениально!
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